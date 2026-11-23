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Спільне міжнародне журналістське розслідування виявило десятки росіян, які незаконно оформили громадянство Румунії, видавши себе за громадян України та використавши підроблені документи.

У розслідуванні, заснованому на вивченні 55 судових справ щодо анулювання таких документів, взяли участь The Kyiv Independent, Public Record, Cu Sens, Follow the Money, Le Monde та Центр розслідувань Яна Куцяка. Серед фігурантів зазначений 43-річний наближений до очільника Чечні Рамзана Кадирова Майрбек Абдулазізов, який, за даними журналістів, вказав адресу в Києві, надав копії українських документів, виданих у 2020 році, та отримав свідоцтво про румунське громадянство з розбіжностями у відмітках про складання присяги й печатки дипмісії, хоча сам заперечує наявність румунського паспорта.

Серед інших учасників схеми названий колишній керівник петербурзького оборонного підприємства ФГУП СКТБ «Технолог» Дмитро Руденко, який у росії перебуває під слідством за відмивання грошей і під українськими санкціями; у лютому 2024 року він подав заявку як громадянин України, вказавши київською адресою будівлю університету. Також під виглядом українців заявки подавали низка інших осіб, зокрема колишній регіональний директор «Білайну» в Грозному Беслан Магомадов, співробітник інвесткомпанії Олександр Єфімов, самарський бізнесмен Олексій Богачов і фігурант переліку терористів та екстремістів Росфінмоніторингу Нурутдін Дадаєв. Крім того, у матеріалах згадуються колишній член правління «Газпрому» Кирило Селезньов, чию справу разом із 15 іншими росіянами передали до суду в жовтні, а також четверо засновників організації «АллатРа», які після початку повномасштабної війни перебралися до Словаччини й обвинувачуються в Україні в держзраді.

За даними розслідувачів, посередники використовували процедуру відновлення румунського громадянства за походженням і продавали підроблені свідоцтва про громадянство за 50–70 тисяч євро, на підставі яких згодом оформлювалися офіційні посвідчення особи та паспорти. На цьому тлі кількість заяв від росіян зросла з 1 947 у 2021 році до 6 658 у 2023-му, а підробленими свідоцтвами скористалися щонайменше 300 осіб, переважно громадян рф.

Джерело: Агентство.

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