Увечері 24 листопада російські війська завдали удару по Чугуєву Харківської області. Влучання зафіксували у складському приміщенні, де зберігалася сільськогосподарська техніка. Унаслідок атаки техніка зазнала пошкоджень, але обійшлося без пожежі та постраждалих.

Російська атака пошкодила складське приміщення. Також постраждала сільськогосподарська техніка, яка перебувала на території об'єкта. Після влучання пожежі не виникло. Інформації про загиблих або поранених також немає.

Наразі відомо про пошкодження майна. Інші подробиці атаки міська голова не повідомила. Про удар повідомила міська голова Чугуєва Галина Мінаєва на своїй сторінці у Facebook.

Протягом минулої доби 23 листопада російські війська атакували Харків та ще вісім населених пунктів області. Унаслідок обстрілів постраждала 21 людина, серед них — підлітки, повідомили в обласній військовій адміністрації.

Протягом минулої доби 14 листопада російські війська атакували Харківську область різними видами озброєння. Постраждали 14 людей, серед них четверо дітей.

1 листопада речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що найбільше спроб розширити зону контролю російські війська здійснюють на півночі Харківської області.

Читай нас у