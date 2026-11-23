在基辅州迪梅尔市，针对11月22日俄罗斯对一栋居民楼的袭击，紧急救援工作已全部结束。此次袭击造成11人死亡，其中包括一名11岁的女童。

救援人员花了超过一天的时间清理废墟。在救援行动中，成功救出了一名7岁男童和一名79岁妇女，后者在废墟下被困了近一天。另有5名伤者正在医院接受治疗。

救援人员从废墟及周边区域清运出超过2000吨建筑垃圾。另有两具遇难者遗体身份仍在确认中。由于存在再次遭袭的风险，救援人员在作业过程中多次宣布进入静默时刻。

居民已向警方提交了70余份财产受损报案。此外，公寓、公用设施及邻近建筑也记录了受损情况。计划在两到三天内完成1号楼水、暖、电供应的恢复工作。

当地政府正在组织对受灾群众的援助，包括对受损住房的补偿以及向遇难者家属发放抚恤金。为临时封堵被毁的窗户和屋顶，已分发了600多张OSB板和石棉瓦。

来源：伊万·维吉夫斯基

在俄罗斯对基辅州迪梅尔的一栋居民楼发动袭击后，乌克兰外交部长安德烈·西比加呼吁欧洲对克里姆林宫的行动采取综合应对措施。 他表示，俄罗斯的挑衅行为早已超出了乌克兰的边界，因此回应不应针对个别事件，而应针对威胁的根源——俄罗斯。西比加还强调，加强乌克兰的实力对整个欧洲大陆的安全至关重要。

在基辅州迪梅尔，俄罗斯袭击造成的死亡人数已升至两人，受伤人数增至四人。 救援人员从废墟中又寻获了一具遗体。搜救行动仍在进行中，目前仍有11人失联，其中包括两名儿童。

在基辅州维什戈罗德区迪梅尔镇，救援人员从一栋五层楼房的废墟中寻获了第二名遇难者的遗体。 该建筑被俄罗斯无人机摧毁，袭击导致整栋楼的一个单元坍塌。据初步消息，发现的遗体可能是一名青少年。

在基辅州维什戈罗德区，11月22日凌晨俄罗斯袭击后，搜救工作仍在继续。 此次袭击导致一栋住宅楼的入口处——从一楼到五楼——被彻底摧毁。废墟下可能还有8人被困，救援人员正在继续搜寻。

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