Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після російського удару по житловому будинку в Димері на Київщині закликав Європу реагувати на дії Кремля комплексно. За його словами, російські провокації виходять далеко за межі України, тому відповідь має бути спрямована не на окремі інциденти, а на джерело загрози — Росію. Сибіга також наголосив, що посилення України важливе для безпеки всього європейського континенту.

У неділю, 22 листопада, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував російську атаку на Димер Київської області. Унаслідок удару безпілотника був зруйнований під’їзд житлової багатоповерхівки. Міністр заявив, що відповідальність за загибель мирних жителів лежить на російському керівництві, а дії Кремля становлять загрозу не лише для України. «Кров кожного цивільного, вбитого Росією, на руках Путіна, як і відповідальність за кожен злочин, скоєний під його командуванням», — заявив Сибіга.

Він також звернув увагу на те, що Росія продовжує загострювати ситуацію, а її провокації дедалі частіше відбуваються в різних країнах Європи. На думку міністра, це свідчить про те, що прагнення Кремля до конфронтації не обмежується війною проти України.

Сибіга закликав Європу діяти спільно

Український міністр наголосив, що європейські країни не повинні реагувати на кожен російський інцидент окремо. Він вважає, що потрібна спільна стратегія, яка буде спрямована на усунення самої причини загрози. «Європа не може дозволити собі реагувати на кожен окремий інцидент ізольовано. Відповідь має бути спрямована на джерело цієї зростаючої загрози — Росію Путіна», — підкреслив Сибіга.

За його словами, важливо не лише протидіяти окремим атакам і провокаціям, а й позбавляти Москву можливостей продовжувати агресію. Для цього, зокрема, потрібно посилювати Україну та обмежувати ресурси, які Росія використовує для ведення війни. «Посилення України та позбавлення Москви ресурсів для продовження агресії — це прямий внесок у безпеку всього європейського континенту», — наголосив глава МЗС.

Що відомо про наслідки удару по Димеру

За останніми даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, унаслідок російської атаки на Димер загинули двоє людей. Серед них — 18-річний юнак. Ще четверо людей дістали поранення.

Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованого під’їзду та шукати людей, які могли опинитися під уламками. За інформацією ДСНС, наразі немає зв’язку з 11 людьми, серед яких двоє дітей. Пошуково-рятувальна операція триває. Кількість загиблих і постраждалих може змінитися після завершення робіт на місці удару. Це наводить пресслужба МЗС слова Сибіги у Телеграм-каналі у неділю.

У Димері Київської області кількість загиблих унаслідок російської атаки зросла до двох людей, а постраждалих — до чотирьох. Рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї людини. Пошуково-рятувальна операція триває, наразі немає зв’язку з 11 людьми, серед яких двоє дітей.

У Димері Вишгородського району Київської області рятувальники дістали з-під завалів п’ятиповерхового будинку тіло другої загиблої людини. Будинок зруйнував російський безпілотник, а під час удару обвалився цілий під’їзд. За попередньою інформацією, знайдене тіло може належати підлітку.

У Вишгородському районі Київської області тривають пошуково-рятувальні роботи після російської атаки в ніч на 22 листопада. Унаслідок удару зруйнований під’їзд житлового будинку — від першого до п’ятого поверху. Під завалами можуть перебувати восьмеро людей, рятувальники продовжують їх шукати.

У ніч проти 22 листопада російський безпілотник атакував селище Димер у Вишгородському районі Київської області. Унаслідок удару зруйнована частина п’ятиповерхового житлового будинку, виникла пожежа, є постраждалі. За даними ДСНС, під завалами можуть перебувати семеро людей.

Читай нас у