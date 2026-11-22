Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после российского удара по жилому дому в Димере Киевской области призвал Европу реагировать на действия Кремля комплексно. По его словам, российские провокации выходят далеко за пределы Украины, поэтому ответ должен быть направлен не на отдельные инциденты, а на источник угрозы — Россию. Сибига также подчеркнул, что укрепление Украины важно для безопасности всего европейского континента.

В воскресенье, 22 ноября, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал российскую атаку на Димер Киевской области. В результате удара беспилотника был разрушен подъезд жилого многоэтажного дома. Министр заявил, что ответственность за гибель мирных жителей лежит на российском руководстве, а действия Кремля представляют угрозу не только для Украины. «Кровь каждого гражданского, убитого Россией, на руках Путина, как и ответственность за каждое преступление, совершенное под его командованием», — заявил Сибига.

Он также обратил внимание на то, что Россия продолжает обострять ситуацию, а её провокации всё чаще происходят в разных странах Европы. По мнению министра, это свидетельствует о том, что стремление Кремля к конфронтации не ограничивается войной против Украины.

Сибига призвал Европу действовать сообща

Украинский министр подчеркнул, что европейские страны не должны реагировать на каждый российский инцидент в отдельности. Он считает, что нужна совместная стратегия, направленная на устранение самой причины угрозы. «Европа не может позволить себе реагировать на каждый отдельный инцидент изолированно. Ответ должен быть направлен на источник этой растущей угрозы — Россию Путина», — подчеркнул Сибига.

По его словам, важно не только противодействовать отдельным атакам и провокациям, но и лишать Москву возможностей продолжать агрессию. Для этого, в частности, необходимо укреплять Украину и ограничивать ресурсы, которые Россия использует для ведения войны. «Укрепление Украины и лишение Москвы ресурсов для продолжения агрессии — это прямой вклад в безопасность всего европейского континента», — подчеркнул глава МИД.

Что известно о последствиях удара по Димеру

По последним данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате российской атаки на Димер погибли два человека. Среди них — 18-летний юноша. Еще четверо получили ранения.

Спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного подъезда и искать людей, которые могли оказаться под обломками. По информации ГСЧС, на данный момент отсутствует связь с 11 людьми, среди которых двое детей. Поисково-спасательная операция продолжается. Число погибших и пострадавших может измениться после завершения работ на месте удара. Об этом сообщает пресс-служба МИД со ссылкой на слова Сибиги в Telegram-канале в воскресенье.

В Димере Киевской области число погибших в результате российской атаки возросло до двух человек, а пострадавших — до четырёх. Спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного человека. Поисково-спасательная операция продолжается, на данный момент отсутствует связь с 11 людьми, среди которых двое детей.

В Димере Вышгородского района Киевской области спасатели извлекли из-под завалов пятиэтажного дома тело второго погибшего. Здание разрушил российский беспилотник, а во время удара обрушился целый подъезд. По предварительной информации, найденное тело может принадлежать подростку.

В Вышгородском районе Киевской области продолжаются поисково-спасательные работы после российской атаки в ночь на 22 ноября. В результате удара разрушен подъезд жилого дома — от первого до пятого этажа. Под завалами могут находиться восемь человек, спасатели продолжают их поиски.

В ночь на 22 ноября российский беспилотник атаковал поселок Димер в Вышгородском районе Киевской области. В результате удара разрушена часть пятиэтажного жилого дома, возник пожар, есть пострадавшие. По данным ГСЧС, под завалами могут находиться семь человек.

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