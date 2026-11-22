В Сумской области в результате взрыва российского беспилотника погиб 14-летний подросток. Трагедия произошла утром в воскресенье, 22 ноября, в Новослободской общине. По предварительным данным, мальчик вместе с другим местным жителем наткнулся на вражеский дрон, который взорвался.

В воскресенье, 22 ноября, в Новослободской общине Сумской области взорвался найденный местными жителями российский беспилотник. В результате взрыва погиб 14-летний подросток. «Сегодня в Сумской области в результате взрыва вражеского дрона погиб 14-летний ребенок. Трагедия произошла утром в Новослободской общине», — написал он в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, на беспилотник наткнулись двое местных жителей. В какой-то момент дрон взорвался. Взрыв был настолько сильным, что подросток получил тяжелые травмы и погиб на месте. Обстоятельства трагедии в настоящее время уточняются. Информации о состоянии второго человека, находившегося рядом с беспилотником, в сообщении главы ОГА нет.

Этот случай еще раз напоминает об опасности обломков и неразорвавшихся российских беспилотников. К найденным дронам и их частям нельзя приближаться или прикасаться к ним. О таких находках нужно сразу сообщать в полицию или спасателям. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

За сутки, с утра 21 по утро 22 ноября, российские войска 40 раз атаковали населенные пункты Сумской области. Под обстрелами оказались 19 населенных пунктов, девять гражданских лиц получили ранения и травмы. Больше всего атак зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

В Великочернеччинском старостинском округе Сумской общины российский ударный беспилотник поразил здание аграрного предприятия. Об этом 18 ноября 2026 года сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

В период с утра 16 по утро 17 ноября российские войска атаковали 15 населенных пунктов в 11 общинах Сумской области. Всего зафиксировано почти 40 ударов, в результате которых получила травму женщина.

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