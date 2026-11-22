В высокогорье Карпат четвертый день подряд сохраняется штормовая погода: на горе Пип Иван Черногорский выпало много снега, установился 12-градусный мороз, а скорость ветра на вершине достигала 17 м/с. Об этом в воскресенье, 22 ноября 2026 года, сообщили горные спасатели Прикарпатья.

По состоянию на утро воскресенья на вершине было облачно и стоял густой туман, из-за которого едва просматривались очертания зданий, а открытые поверхности и деревянные конструкции покрылись слоем льда.

Накануне специалисты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области призвали туристов воздержаться от выходов в высокогорье до стабилизации погодных условий, предупреждая об опасности сбиться с маршрута в тумане, поскользнуться на обледенелых склонах и попасть под сильные порывы ветра на открытых хребтах.

Источник: Горные спасатели Прикарпатья.

21 ноября в западных областях Украины резко ухудшились погодные условия. Львовскую и Ивано-Франковскую области засыпало снегом, из-за чего на дорогах возможны затруднения движения и ухудшение видимости. На вершине Пип-Иван прогнозируют туман, сильный ветер до 20 м/с, мороз -3 °C и обледенение.

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