В Сваляве в Закарпатье почтили память местных жителей, погибших во время сталинских репрессий в советских лагерях. В памятных мероприятиях 22 ноября приняли участие вице-премьер-министр — министр культуры Татьяна Бережная и министр культуры Венгрии Золтан Тарр. В ходе встречи стороны также обсудили совместные культурные проекты, сохранение исторической памяти и поддержку украинской и венгерской общин.

22 ноября в Свалявском мемориальном парке состоялось мероприятие в честь закарпатцев, ставших жертвами сталинских репрессий. Речь идет о людях, погибших в Свалявском сборном пункте для интернированных гражданских лиц и военнопленных, а также в других лагерях ГУЛАГа и ГУПВИ на территории Советского Союза. В памятных мероприятиях приняла участие вице-премьер-министр по гуманитарной политике — министр культуры Татьяна Бережная. К ней присоединились министр социальных связей и культуры Венгрии Золтан Тарр и представители Комитета Мемориального парка.

Во время церемонии Бережная подчеркнула важность сохранения свидетельств о судьбах семей, пострадавших от советских репрессий. По её словам, особое внимание нужно уделить историям венгерских и немецких семей Закарпатья, чтобы о них знали и помнили следующие поколения. «Наша обязанность — позаботиться о свидетельствах, которые собрали семьи, исследователи и община Свалявы, ведь очень важно, чтобы о судьбе венгерских и немецких семей Закарпатья знали и помнили. Это часть нашей общей истории», — сказала Бережная.

Одним из главных моментов мероприятия стала передача оригинала постановления Верховной Рады Украины о признании преступлениями коммунистического тоталитарного режима массовых репрессий советской власти против гражданского населения Закарпатья в 1944–1946 годах. Документ подписал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Его передали Золтану Тарру и руководству Мемориального парка в Сваляве.

Венгерский министр поблагодарил украинский парламент за осуждение преступлений коммунистического режима против венгров в Закарпатье. Он также подчеркнул, что украинцев и венгров объединяет общий опыт пережитых исторических трагедий. «Нас, жителей Центральной и Восточной Европы, гораздо сильнее объединяют общие страдания и испытания, чем общие радости и успехи. Они формируют нас и учат ценить мир и взаимопонимание», — отметил Тарр. После поминальной церемонии участники открыли мемориальные доски. В мероприятии также принял участие венгерский министр.

О чём договорились Украина и Венгрия

Отдельной частью визита стала двусторонняя встреча Татьяны Бережной и Золтана Тарра. К переговорам также присоединились посол Украины в Венгрии Федор Шандор, представитель Министерства иностранных дел Украины в Ужгороде Иштван Балог и представители областной власти. Стороны обсудили, как активизировать сотрудничество между Украиной и Венгрией в сфере культуры, образования и гуманитарной политики. Среди возможных направлений — совместные культурные проекты, поддержка книгоиздания и переводов, а также развитие украинских студий в венгерских университетах. Еще один важный вопрос — сохранение языковой и культурной идентичности двух общин: украинцев в Венгрии и венгров в Украине.

Бережная подчеркнула, что культурное сотрудничество может помочь укрепить взаимное доверие между обществами. Украинская сторона заинтересована в том, чтобы наладить постоянные контакты между культурными учреждениями двух стран и создавать больше совместных проектов. «Культура — это пространство, в котором формируется взаимное доверие между обществами. Украинско-венгерский культурный и образовательный диалог продолжается. Мы заинтересованы в том, чтобы вывести это сотрудничество на системный уровень, развивать прямое партнерство между культурными учреждениями и создавать новые возможности для совместных проектов», — отметила министр.

Также участники встречи обсудили вопросы сохранения культурного наследия. Украинская сторона рассказала о работе Украинского фонда культурного наследия и пригласила Венгрию присоединиться к его деятельности. Отдельно речь шла о совместном изучении истории, сохранении памяти о трагических событиях прошлого и противодействии российской дезинформации. В частности, стороны обратили внимание на манипуляции историческими фактами, которые используются для распространения ложных утверждений. По итогам встречи Украина и Венгрия выразили заинтересованность в продолжении диалога и расширении практического сотрудничества в культурной и гуманитарной сферах. Об этом сообщило Министерство культуры Украины.

Министерство культуры Украины рассматривает возможность поддержки кинотеатров и всей киноиндустрии, которые несут убытки из-за полномасштабной войны, российских атак и длительных воздушных тревог. В частности, речь идет о компенсации операционных расходов и убытков из-за отмененных сеансов.

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