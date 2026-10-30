Мінкульт опрацьовує підтримку кінотеатрів та можливі компенсації, — Бережна

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Міністерство культури України розглядає можливість підтримки кінотеатрів і всієї кіноіндустрії, які зазнають збитків через повномасштабну війну, російські атаки та тривалі повітряні тривоги. Зокрема, йдеться про компенсацію операційних витрат і втрат через скасовані сеанси.

За словами Тетяни Бережної, питання підтримки кінотеатрів відомство опрацьовує спільно з головою Державного агентства України з питань кіно Андрієм Осіповим та заступницею міністерки Наталією Мовшович.

«Зараз ми з головою Держкіно Андрієм Осіповим, з моєю заступницею Наталією Мовшович думаємо в цьому контексті. Загалом, на рівні уряду ми працюємо над питанням компенсації втрат бізнесам, які вони понесли внаслідок повномасштабного вторгнення і останніх російських атак. Тому питання кінотеатрів і кіноіндустрії також опрацьовується. Зрозуміло, що це специфічне питання, як і всі питання в культурі, але в рамках урядової політики думаємо над рішенням в умовах обмеженості державного бюджету», — сказала Бережна.

Вона відповідала на запитання, чи планує уряд запроваджувати компенсації кінотеатрам за операційні витрати та сеанси, які довелося скасувати через безпекову ситуацію.

Окремо Бережна прокоментувала можливість запровадження програми, за якою глядачі могли б отримувати через застосунок «Дія» цільові кошти для відвідування кінотеатрів.

Наразі такої програми не передбачено.

«Якщо таке рішення буде, то повідомимо про нього», — додала віцепрем'єрка.

Раніше громадська спілка «Союз кінотеатрів України» заявила, що через безпекову ситуацію та затяжні повітряні тривоги майже всі кінотеатри країни працюють зі збитками й можуть не витримати такого навантаження впродовж тривалого часу.

За інформацією спілки, відвідуваність українських кінотеатрів нині становить лише 10–15% від показників, які були до повномасштабного вторгнення.

Голова Державного агентства України з питань кіно Андрій Осіпов раніше повідомляв, що відомство пропонуватиме уряду розглянути кілька варіантів підтримки галузі. Серед них — компенсація операційних витрат кінотеатрів, виплати за сеанси, які не відбулися, а також надання глядачам цільових коштів на відвідування кіно через програму в «Дії».

Остаточного рішення щодо механізмів державної підтримки кінотеатрів поки не ухвалено.

Про це заявила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики — міністерка культури Тетяна Бережна.

Українські кінотеатри переживають кризу: відвідуваність упала до 10–15% від довоєнного рівня, а більшість мереж працює зі збитками та накопичує борги. Якщо ситуація не зміниться, частина закладів може припинити роботу вже за кілька місяців.

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