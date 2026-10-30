文化部正在研究对电影院的扶持措施及可能的补偿方案——贝雷日纳

乌克兰文化部正在考虑为因全面战争、俄罗斯袭击以及持续的空袭警报而遭受损失的电影院及整个电影产业提供支持。具体而言，涉及对因放映场次取消而产生的运营成本和损失进行补偿。

据塔季扬娜·别列日纳娅称，该部正与乌克兰国家电影局局长安德烈·奥西波夫及副部长娜塔莉亚·莫夫肖维奇共同研究支持电影院的问题。

“目前，我们正与国家电影局局长安德烈·奥西波夫以及我的副部长娜塔莉亚·莫夫肖维奇就此问题进行探讨。 总体而言，在政府层面，我们正在研究如何补偿企业因全面入侵及近期俄罗斯袭击而遭受的损失。因此，电影院和电影产业的相关问题也在研究之中。 “显然，这与所有文化领域的问题一样具有特殊性，但在政府政策框架内，我们正考虑在国家预算有限的情况下制定解决方案，”贝雷日纳表示。

她是在回答政府是否计划就因安全局势而被迫取消的场次及运营成本向电影院提供补偿这一问题时作出的上述表态。

此外，贝雷日纳还就推出一项计划的可能性发表了评论，该计划将允许观众通过“迪亚”（Дія）应用程序获得专项资金，用于前往电影院观影。

目前尚未计划推出此类项目。

“如果做出此类决定，我们会予以公布，”副总理补充道。

此前，“乌克兰电影院联盟”这一民间组织表示，由于安全局势和持续不断的空袭警报，该国几乎所有电影院都在亏损运营，且可能无法长期承受这种压力。

据该协会称，乌克兰电影院目前的上座率仅为全面入侵前水平的10%至15%。

乌克兰国家电影局局长安德烈·奥西波夫此前曾表示，该局将建议政府考虑几项支持该行业的方案。 其中包括补偿电影院的运营成本、对未上映场次进行补偿，以及通过“Diia”应用程序向观众提供专项电影观影补贴。

关于国家支持电影院的具体机制，目前尚未作出最终决定。

负责人文政策的副总理兼文化部长塔季扬娜·别列日纳就此发表了声明。

乌克兰电影院正面临危机：上座率已跌至战前水平的10%至15%，大多数连锁影院处于亏损状态并不断累积债务。如果情况没有好转，部分影院可能在几个月内就将停业。

关注我们在