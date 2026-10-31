视频：奥列什科居民抵达乌克兰控制区的画面曝光

10月31日，赫尔松州奥列什科夫市（该市目前处于临时被占领状态）的居民抵达乌克兰。

此次撤离是在国际人道主义特派团的协调下，经由白俄罗斯进行的。

该市共有超过750人成功撤离。其中一部分人决定前往俄罗斯。

在切尔尼戈夫州的乌克兰边境，医护人员、志愿者和亲属们迎接了这些民众。为撤离人员准备了热餐、茶水，以及儿童和宠物的救助物资。

抵达后，医护人员对民众进行体检，如有需要将安排其前往医院。

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被疏散人员中年龄最大的94岁，最小的刚过一岁。

第四架也是最后一架载有从赫尔松州奥列什基撤离的乌克兰公民的飞机，已降落在白俄罗斯戈梅利。预计数小时后，这些撤离人员将随乌克兰代表团一同抵达乌克兰境内。

乌克兰人权专员德米特罗·卢比涅茨10月30日表示，所有希望前往乌克兰控制区的奥列什基居民均已通过此次撤离行动离开，而对于那些留下来的人，已向其送达了人道主义援助物资。

人权专员另指出，停火状态已持续超过87小时。乌克兰代表团正在返程途中。

需要指出的是，载有奥列什基居民的17辆大巴正驶往乌克兰，而驶往俄罗斯的大巴数量则少得多。

据被疏散人员的亲属称，奥列什基的人道主义局势十分严峻：没有电力、自来水、燃气和移动通信，且食品几乎无法运入。

来源：RBC-乌克兰

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