31 października mieszkańcy tymczasowo okupowanych Oleśków w obwodzie chersońskim przybyli na terytorium Ukrainy.

Ewakuacja odbyła się przez Białoruś przy pośrednictwie międzynarodowej misji humanitarnej.

W sumie z miasta udało się ewakuować ponad 750 osób. Część z nich zdecydowała się wyjechać do Rosji.

Na ukraińskiej granicy w obwodzie czernihowskim ludzi powitali lekarze, wolontariusze i krewni. Dla ewakuowanych przygotowano ciepły posiłek, herbatę oraz pomoc dla dzieci i zwierząt domowych.

Po przybyciu na miejsce lekarze przeprowadzają badania osób, a w razie potrzeby kierują je do szpitali.

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Najstarszy z ewakuowanych ma 94 lata, a najmłodszy – nieco ponad rok.

Czwarty i ostatni samolot z obywatelami Ukrainy, ewakuowanymi z Oleszok w obwodzie chersońskim, wylądował w białoruskim Homlu. Już za kilka godzin ewakuowani wraz z ukraińską delegacją mają dotrzeć na terytorium Ukrainy.

Ukraiński rzecznik praw obywatelskich Dmytro Lubinec poinformował 30 października, że wszyscy mieszkańcy Oleszok, którzy chcieli wyjechać na terytorium kontrolowane przez Ukrainę, mogli skorzystać z ewakuacji, a tym, którzy zostali, dostarczono pomoc humanitarną.

Oprócz tego rzecznik praw obywatelskich poinformował, że rozejm trwa już ponad 87 godzin. Ukraińska delegacja wraca do domu.

Przypomnijmy, że 17 autobusów z mieszkańcami Oleszok zmierza do Ukrainy, a do Rosji jedzie ich kilkakrotnie mniej.

Według relacji krewnych ewakuowanych w Oleszach panuje krytyczna sytuacja humanitarna: brakuje prądu, wody, gazu i łączności komórkowej, a żywność praktycznie nie jest dostarczana.

Źródło: RBC-Ukraina

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