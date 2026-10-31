Rodziny z okolic Oleszków czekały na ewakuację w zimnym deszczu — Lubinec

Kilka rodzin ze wsi Tarasówka w pobliżu Oleszków w obwodzie chersońskim czekało na konwój humanitarny, aby opuścić tymczasowo okupowane terytorium. Ludzie spędzili kilka godzin w zimnym deszczu.

Poinformował o tym rzecznik praw obywatelskich Dmytro Lubinec.

Jak powiedział, jedna z rodzin przygotowała się wcześniej do wyjazdu, jednak mężczyzna ze względu na stan zdrowia nie był w stanie samodzielnie dotrzeć do Oleszki. Dlatego ludzie zgodzili się czekać w wyznaczonym miejscu spotkania z konwojem.

Znajdowała się tam również inna rodzina z nieletnią dziewczynką. Jej wniosek o ewakuację wpłynął jeszcze w 2025 roku, jednak wyjazd przez długi czas był niemożliwy z powodu braku niezbędnych dokumentów.

30 października ludzie czekali przy znaku drogowym od godz. 10:00 do 14:00. Kolumna humanitarna dotarła na miejsce spotkania o godz. 14:16. Następnie rodziny wsiadły do autobusu i mogły wyjechać na terytorium kontrolowane przez Ukrainę.

Obecnie na ewakuowanych czekają spotkania z bliskimi oraz niezbędne wsparcie.

Źródło: Dmytro Lubinec

Czwarty i ostatni samolot z obywatelami Ukrainy ewakuowanymi z Oleszok w obwodzie chersońskim wylądował w białoruskim Homlu. Już za kilka godzin ewakuowani wraz z ukraińską delegacją mają dotrzeć na terytorium Ukrainy.

Ukraiński rzecznik praw obywatelskich Dmytro Lubinec poinformował 30 października, że wszyscy mieszkańcy Oleszok, którzy chcieli wyjechać na terytorium kontrolowane przez Ukrainę, mogli skorzystać z ewakuacji, a tym, którzy zostali, dostarczono pomoc humanitarną.

Oprócz tego rzecznik praw obywatelskich poinformował, że rozejm trwa już ponad 87 godzin. Ukraińska delegacja wraca do domu.

Przypomnijmy, że 17 autobusów z mieszkańcami Oleszok jedzie do Ukrainy, a do Rosji – kilkakrotnie mniej.

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