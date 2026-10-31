W sumie z okupowanych Oleszok wyjechało 15 autobusów z ewakuowanymi mieszkańcami. 11 autobusów udało się na Ukrainę, a kolejne cztery – do Rosji.

Poinformował o tym reporter Newsmax, Alex Alvarez.

W akcji ewakuacyjnej wykorzystano również 23 karetki pogotowia. Wśród ewakuowanych przeważają osoby starsze oraz osoby niepełnosprawne. Niektórym z nich podczas ewakuacji udzielono pierwszej pomocy medycznej.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/680288a77a105/img-3403.mp4

Źródło: Newsmax

Czwarty i ostatni samolot z obywatelami Ukrainy ewakuowanymi z Oleszok w obwodzie chersońskim wylądował w białoruskim Homlu. Już za kilka godzin ewakuowani wraz z ukraińską delegacją mają dotrzeć na terytorium Ukrainy.

Ukraiński rzecznik praw obywatelskich Dmytro Lubinec poinformował 30 października, że wszyscy mieszkańcy Oleszok, którzy chcieli wyjechać na terytorium kontrolowane przez Ukrainę, mogli skorzystać z ewakuacji, a tym, którzy zostali, dostarczono pomoc humanitarną.

Oprócz tego rzecznik praw obywatelskich poinformował, że rozejm trwa już ponad 87 godzin. Ukraińska delegacja wraca do domu.

Przypomnijmy, że 17 autobusów z mieszkańcami Oleszok jedzie do Ukrainy, a do Rosji – kilka razy mniej.

Czytaj nas na