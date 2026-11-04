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W obwodzie chmielnickim wykryto handlarzkę narkotyków i skonfiskowano 100 paczek PVP

UA NEWS 04 listopada 2026 14:55
W obwodzie chmielnickim wykryto handlarzkę narkotyków i skonfiskowano 100 paczek PVP

W Starokostiantynie w obwodzie chmielnickim policjanci zatrzymali 18-letnią dziewczynę podejrzaną o rozpowszechnianie narkotyków syntetycznych. Podczas kontroli znaleziono przy niej 100 paczuszek z nieznaną substancją, która – zgodnie z opinią ekspertów – okazała się niebezpiecznym narkotykiem PVP („sole”).

Do zdarzenia doszło 2 listopada około godziny 16:30 na ulicy Myru. Funkcjonariusze policji zatrzymali mieszkankę miasta, która miała przy sobie 100 tzw. „zakładek” z nieznaną substancją.

Po przeprowadzeniu ekspertyzy ustalono, że skonfiskowana substancja to syntetyczny narkotyk PVP, znany jako „sole”.

Według informacji organów ścigania 18-letnia dziewczyna była już wcześniej pociągnięta do odpowiedzialności karnej za przestępstwa związane z nielegalnym obrotem narkotykami. Mimo to ponownie powróciła do działalności przestępczej.

Policjanci zatrzymali podejrzaną zgodnie z art. 208 Kodeksu postępowania karnego Ukrainy.

Śledczy z 1. komisariatu policji w Starokostiantynowie postawili dziewczynie zarzut na podstawie części 3 art. 307 Kodeksu karnego Ukrainy – nielegalne przechowywanie środków odurzających lub substancji psychotropowych w celu sprzedaży na szczególnie dużą skalę.

Obecnie trwa dochodzenie przedprocesowe. Funkcjonariusze organów ścigania ustalają wszystkie okoliczności przestępstwa.

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Informację tę podała policja obwodu chmielnickiego.

Wcześniej, pod kierownictwem procesowym prokuratury okręgowej Obolonskiej w Kijowie, funkcjonariusze organów ścigania postawili zarzuty 39-letniemu mężczyźnie i 32-letniej kobiecie w związku z nielegalnym nabyciem i przechowywaniem środków odurzających oraz substancji psychotropowych w celu ich sprzedaży. Wartość skonfiskowanego towaru według cen „czarnego” rynku przekracza 10,5 mln hrywien.

Przypomnijmy, że 26-letni mężczyzna, który odbywał karę w zakładzie karnym w pobliżu Charkowa, próbował przemycić na teren placówki konopie indyjskie oraz substancję psychotropową PVP.

Prokuratorzy Prokuratury Okręgowej w Stryjach skierowali do sądu akt oskarżenia przeciwko 39-letniemu mieszkańcowi Nowego Rozdolu, któremu zarzuca się nabywanie i przechowywanie środków odurzających oraz substancji psychotropowych na szczególnie dużą skalę. Łączna masa skonfiskowanych substancji, zgodnie z aktami sprawy, przekracza 1,2 kg.
 
Prokuratura okręgowa w Sumach skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 29-letniemu mieszkańcowi stolicy obwodu, którego podejrzewa się o przygotowywanie się do sprzedaży środków odurzających i substancji psychotropowych w szczególnie dużych ilościach.
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