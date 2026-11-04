Sąd Najwyższy pozostawił Kijowowi ponad 5 ha gruntu na wyspie Trukhanów

Sąd Najwyższy potwierdził prawo Rady Miejskiej Kijowa do dysponowania działką o powierzchni prawie 5,5 ha na wyspie Trukhanów. Sąd nie zmienił orzeczeń sądów niższej instancji, które uwzględniły powództwo o usunięcie przeszkód w korzystaniu z gruntu komunalnego i rozporządzaniu nim.

Chodzi o działkę należącą do funduszu wodnego, będącą własnością gminną i mającą szczególną wartość ekologiczną.

Już w 2013 roku organizacja społeczna zarejestrowała prawo własności do nieruchomości o powierzchni ponad 1,5 tys. m², która w rzeczywistości nie istniała. Podstawą było orzeczenie sądowe, które później zostało uchylone.

Jednak pomimo sporów sądowych nieruchomość była wielokrotnie ponownie rejestrowana. Ostatecznie została ona przepisana na zagraniczną spółkę, która przekazała nieruchomość w zastaw hipoteczny organizacji społecznej.

W sądzie udowodniono brak nieruchomości o deklarowanej powierzchni i doprowadzono do unieważnienia odpowiednich decyzji rejestracyjnych, wpisów dotyczących prawa własności oraz hipoteki.

28 października Sąd Najwyższy poparł stanowisko prokuratorów Specjalistycznej Prokuratury ds. Ochrony Środowiska i pozostawił bez zmian orzeczenia sądów niższych instancji.

Źródło: Biuro Prokuratora Generalnego

Rada Miasta Kijowa przekazała 3 hektary gruntu na wyspie Trukhanów.

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