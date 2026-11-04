Верховный Суд оставил Киеву более 5 га земли на Трухановом острове

Верховный Суд подтвердил право Киевского городского совета распоряжаться земельным участком площадью почти 5,5 га на Трухановом острове. Суд не стал изменять решения предыдущих инстанций, которые удовлетворили иск об устранении препятствий в пользовании и распоряжении коммунальной землей.

Речь идет об участке водного фонда, находящемся в коммунальной собственности и имеющем особую экологическую ценность.

Еще в 2013 году общественная организация зарегистрировала право собственности на недвижимость площадью более 1,5 тыс. кв. м, которой фактически не существовало. Основанием послужило судебное решение, которое впоследствии было отменено.

Однако, несмотря на судебные споры, имущество неоднократно перерегистрировали. В итоге его оформили на иностранную компанию, которая передала недвижимость в ипотеку общественной организации.

В суде доказали отсутствие недвижимости заявленной площади и добились отмены соответствующих регистрационных решений, записей о праве собственности и ипотеке.

28 октября Верховный Суд поддержал позицию прокуроров Специализированной экологической прокуратуры и оставил решения предыдущих инстанций без изменений.

Источник: Офис генпрокурора

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