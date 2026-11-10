Наблюдательный совет государственного Сенс Банка стал правомочным после того, как 10 ноября в его состав официально вошел бывший председатель правления Райффайзен Банка Герхард Бёш. Его кандидатуру одобрил Национальный банк Украины. Теперь совет имеет достаточно членов для проведения заседаний и может рассмотреть вопрос о прекращении полномочий председателя правления Алексея Ступака.

Согласно обнародованным данным, профильный комитет Национального банка одобрил его кандидатуру 6 ноября. Официально об этом регулятор сообщил 9 ноября, а уже на следующий день Бёш приступил к работе в наблюдательном совете. Он стал шестым членом этого органа. В состав наблюдательного совета также входят независимые члены Петр Новак, Олег Мистюк, Александр Щур и Петер Новак, а также представитель государства от президента Украины Виталий Зинников.

Отдельно правительство ещё 21 августа назначило представителем государства от Кабинета министров Наталью Дегтяреву. Ранее она возглавляла департамент банковского надзора Национального банка. Однако к исполнению обязанностей в наблюдательном совете она сможет приступить только после согласования её кандидатуры регулятором.

Почему появление шестого члена важно

Согласно уставу Сенс Банка, наблюдательный совет должен состоять из девяти человек. Шестеро из них должны быть независимыми членами, еще трое — представителями государства. Для проведения правомочного заседания необходимо участие не менее шести членов.

Именно этого количества совету не хватало для полноценной работы. После вступления Бёша в должность он получил необходимый кворум. Это означает, что члены совета теперь могут собираться на заседания и принимать решения по вопросам, относящимся к их полномочиям.

Одним из таких вопросов может стать дальнейшая работа председателя правления Алексея Ступака. Наблюдательный совет получил возможность рассмотреть вопрос о прекращении его полномочий. Это важно на фоне претензий Национального банка к соответствию Ступака профессиональным требованиям.

Почему возник вопрос о председателе правления

1 сентября Национальный банк признал Алексея Ступака не соответствующим квалификационным требованиям в отношении профессиональной пригодности. После этого регулятор направил Кабинету министров, являющемуся владельцем Сенс Банка, требование заменить руководителя правления. Однако для рассмотрения кадрового вопроса наблюдательный совет должен был работать в правомочном составе. Теперь, после согласования кандидатуры Герхарда Бёша и его вступления в должность, у него есть необходимое количество членов для проведения заседаний.

Ситуацию осложняет и уголовное производство в отношении Ступака. 2 сентября Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде залога в размере 15 млн грн. Суд частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, который просил взять руководителя банка под стражу. С 3 сентября обязанности председателя правления Сенс Банка временно исполняет его заместительница Елена Зубченко. Она руководит текущей работой банка до решения вопроса о постоянном руководителе.

Таким образом, появление шестого члена наблюдательного совета устранило препятствие для проведения его правомочных заседаний. Теперь совет может приступить к рассмотрению кадровых вопросов, в частности ситуации вокруг Алексея Ступака. В то же время само утверждение Герхарда Бёша не означает автоматического увольнения действующего председателя правления — для этого наблюдательный совет должен принять отдельное решение. О вступлении Герхарда Бёша в должность сообщил Сенс Банк в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

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