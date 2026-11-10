«Энергоатом» выиграл судебный процесс у «Укрэнерго» на сумму свыше 100 миллионов гривен

Хозяйственный суд Киева встал на сторону «Энергоатома» в деле против «Укрэнерго» о задолженности за небаланс электроэнергии. Суд обязал оператора энергосистемы выплатить более 100,3 млн грн вместе с начислениями и судебными издержками. Иск удовлетворили почти полностью — суд отказал лишь во взыскании 2,74 грн из-за ошибки в расчетах.

Как указано в решении Хозяйственного суда Киева, конфликт между компаниями возник из-за оплаты электроэнергии в рамках договора об урегулировании небалансов. Его стороны заключили ещё в апреле 2019 года. «Энергоатом» обратился в суд, поскольку не получил от «Укрэнерго» полной оплаты за ресурсы, поставленные в сентябре-ноябре 2025 года. Компания требовала взыскать основной долг, а также дополнительные суммы, накопившиеся из-за задержки платежей.

Суд рассмотрел требования и решил удовлетворить их практически в полном объеме. Всего с «Укрэнерго» должны взыскать 101,16 млн грн. В эту сумму входят:

92,49 млн грн — основной долг за небаланс электроэнергии;

2,06 млн грн — три процента годовых за просрочку оплаты;

5,76 млн грн — инфляционные потери;

847,84 тыс. грн — судебные издержки.

Единственное, в чём суд не согласился с истцом, — это взыскание 2,74 грн. Эту сумму исключили из-за арифметической погрешности в расчётах. В остальной части требования «Энергоатома» суд признал обоснованными.

Почему возник долг

Основанием спора стал договор об урегулировании дисбалансов электроэнергии. Такие дисбалансы возникают, когда фактическая выработка или потребление электроэнергии отличается от запланированных объемов. Для поддержания стабильной работы энергосистемы эти отклонения необходимо урегулировать, а соответствующие услуги и ресурсы — оплачивать.

В данном случае «Энергоатом» утверждал, что выполнил свои обязательства и предоставил необходимые ресурсы, однако «Укрэнерго» не рассчиталось за них в полном объеме. Именно это и стало причиной обращения в суд. Представители «Укрэнерго» не согласились с иском и пытались оспорить требования компании. В частности, они ссылались на особый режим банковских счетов, через которые проходят средства на энергетическом рынке. Также сторона ответчика настаивала, что при расчетах необходимо учесть произведенные корректировки сумм.

Однако суд проверил документы и акты, представленные сторонами, и не нашел оснований для отказа в взыскании задолженности. В решении указано, что корректировки не отменяют самого факта задолженности. Кроме того, «Укрэнерго» не предоставило доказательств того, что полностью рассчиталось с «Энергоатомом».

Может ли «Укрэнерго» обжаловать решение

Решение Хозяйственного суда Киева еще можно обжаловать в апелляционном порядке. То есть оно пока не означает, что средства уже фактически перечислены «Энергоатому». Приказ о принудительном взыскании денег будет выдан после того, как решение вступит в законную силу. Если апелляция не будет подана или она не изменит результат рассмотрения дела, «Укрэнерго» придется исполнить решение суда и погасить указанную сумму долга.

Таким образом, суд первой инстанции признал требования «Энергоатома» обоснованными и обязал «Укрэнерго» выплатить более 101 млн грн. Окончательный исход дела будет зависеть от того, воспользуется ли ответчик правом на апелляционное обжалование. Об этом говорится в решении Хозяйственного суда.

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