БЭБ раскрыло масштабное производство поддельного кофе и лапши известных брендов

На территории Киевской и Черкасской областей правоохранители пресекли деятельность подпольных цехов, которые тоннами производили суррогатный кофе, специи и лапшу под видом известных брендов.

«Детективы Территориального управления БЭБ в Киевской области задокументировали всю цепочку незаконного бизнеса и обнаружили в ходе обысков промышленные мощности с 10 автоматизированными фасовочными линиями», — отмечается в сообщении.

В ходе спецоперации правоохранители изъяли более 1,1 тонны нефасованного кофе, более 165 тысяч пачек поддельной продукции, а также сырье и оборудование на сумму, которая устанавливается следствием.

Источник: БЭБ.

В столице разоблачили и пресекли деятельность нелегальной автозаправочной станции, которая продавала незаконно изготовленное топливо.

Также сообщалось, что более половины алкоголя в Украине является контрафактным. Из-за этого украинский бюджет недополучает около 25 млрд грн налогов и сборов.

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