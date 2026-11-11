BEB ujawniło zakrojoną na szeroką skalę produkcję podrobionej kawy i makaronu znanych marek

Na terenie obwodów kijowskiego i czerkaskiego organy ścigania zlikwidowały nielegalne warsztaty, które produkowały tony substytutu kawy, przypraw i makaronu pod markami znanych firm.

„Detektywi Terytorialnego Zarządu BEB w obwodzie kijowskim udokumentowali cały łańcuch nielegalnej działalności i podczas przeszukań wykryli zakłady produkcyjne wyposażone w 10 zautomatyzowanych linii pakujących” – podano w komunikacie.

W trakcie operacji specjalnej funkcjonariusze organów ścigania zabezpieczyli ponad 1,1 tony kawy niepakowanej, ponad 165 tysięcy opakowań podrobionych produktów, a także surowce i sprzęt o wartości ustalanej w toku śledztwa.

Źródło: BEB.

W stolicy wykryto i zamknięto nielegalną stację benzynową, która sprzedawała paliwo wyprodukowane z naruszeniem prawa.

Poinformowano również, że ponad połowa alkoholu w Ukrainie jest podrobiona. Z tego powodu budżet Ukrainy traci około 25 mld hrywien z podatków i opłat.

Czytaj nas na