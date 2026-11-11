Wiadomo już, kiedy szczepionki przeciw grypie pojawią się w aptekach

Szczepionki przeciwko grypie sezonowej dotarły już na Ukrainę i mogą pojawić się w aptekach oraz placówkach medycznych w najbliższych dniach, po zakończeniu obowiązkowych procedur kontroli laboratoryjnej.

„Szczepionki są już na Ukrainie i czekają na zezwolenie na stosowanie” – poinformował lekarz-infekcjonista Fedir Lapij. Według jego szacunków, w trakcie bieżącego sezonu epidemicznego w kraju dostępnych będzie ponad 450 tysięcy dawek trójwalentnych szczepionek GC Flu i Vaxigrip, które są zgodne z aktualnymi zaleceniami WHO. Ponadto preparaty będą dostępne dla żołnierzy za pośrednictwem odpowiednich jednostek medycznych.

Źródło: TSN.



Na Ukrainie i w szeregu krajów europejskich obserwuje się opóźnienia w dostawach szczepionek przeciw grypie na sezon epidemiczny 2026–2027. W Centrum Zdrowia Publicznego wyjaśniono, że wynika to z aktualizacji zaleceń WHO dotyczących składu preparatów w odniesieniu do wszystkich trzech składników, a także z trudności w produkcji i kontroli jakości.

Od początku sezonu epidemicznego, czyli od 28 września, na ostrą infekcję dróg oddechowych zachorowało ponad 307 tysięcy Ukraińców. Jednocześnie wskaźnik ten jest o 20,5% niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Czytaj nas na