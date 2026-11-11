W obliczu rosyjskich ataków przedstawiciele branży energetycznej domagają się podwyższenia limitów cenowych do 18 tysięcy hrywien

Federacja Pracodawców Sektora Paliwowo-Energetycznego Ukrainy (FRUPEK) ponownie zwróciła się do NKREKP z apelem o podwyższenie maksymalnych limitów cenowych co najmniej do 18 000 UAH/MWh. W federacji podkreślają, że obowiązujące ograniczenia cenowe powinny odpowiadać rzeczywistym warunkom pracy elektrowni w sezonie grzewczym i w obliczu ciągłych rosyjskich ostrzałów, a także pozostawiać producentom wystarczające środki na odbudowę uszkodzonych obiektów.

W FRUPEK podkreślają, że energetyka cieplna pozostaje jednym z najbardziej dotkniętych segmentów energetyki, a jednocześnie to właśnie ona pokrywa szczytowe obciążenia, reaguje na niedobór mocy i kompensuje utratę innych obiektów wytwórczych.

„Szybkość naprawy uszkodzonego sprzętu zależy od dostępności części zamiennych, materiałów oraz zdolności finansowej przedsiębiorstw do utrzymywania niezbędnych rezerw



.”W okresie, gdy system energetyczny codziennie funkcjonuje w obliczu ryzyka nowych uszkodzeń, decyzje organów regulacyjnych powinny przede wszystkim zapewniać maksymalną gotowość dostępnych mocy wytwórczych” – czytamy w oświadczeniu.



Federacja zwraca również uwagę na rosnącą rolę elektrowni tłokowych, turbin gazowych i instalacji kogeneracyjnych, niezbędnych do pokrycia niedoborów i szybkiego zrównoważenia systemu. Ich koszt własny zależy bezpośrednio od ceny gazu ziemnego, co również należy uwzględnić przy ustalaniu cen granicznych.



„Mając to na uwadze, Federacja Pracodawców Kompleksu Paliwowo-Energetycznegoi energetycznego Ukrainy ponownie zwraca się do NKREKP o ustalenie maksymalnego poziomu cen granicznych na zorganizowanych segmentach rynku energii elektrycznej na poziomie co najmniej 18 000 UAH/MW·h” – zaznaczono w oświadczeniu.

Informacja ta pochodzi z odpowiedniego oświadczenia.

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