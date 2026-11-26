Ukraina połączy platformy Brave1 Dataroom i Avengers Labs, aby zintensyfikować prace nad modelami sztucznej inteligencji na potrzeby Sił Obronnych.

Głównym kierunkiem działań jest udoskonalenie technologii automatycznego wykrywania i rozpoznawania celów powietrznych, w szczególności rosyjskich dronów typu „Shahed”.

Połączenie pozwoli programistom pracować z większym zbiorem danych i narzędziami technologicznymi do uczenia i testowania modeli sztucznej inteligencji. Szczególną uwagę poświęca się wizji komputerowej, która umożliwia systemom automatyczne wykrywanie i rozpoznawanie obiektów w powietrzu.

Brave1 Dataroom zrzesza już ponad 130 firm, które stworzyły ponad 1000 modeli służących do przechwytywania celów powietrznych. Platforma zapewnia bezpieczne środowisko do pracy z danymi i rozwoju technologii sztucznej inteligencji.

Avengers Labs, utworzona przez Centrum Innowacji i Rozwoju Technologii Obronnych, zgromadziła już ponad 5 mln opatrzonych adnotacjami klatek — obrazów z zaznaczonymi obiektami, wykorzystywanych do szkolenia sztucznej inteligencji. Platforma działa w oparciu o rzeczywiste dane z pola walki i jest połączona z cyfrowym ekosystemem DELTA.

Do rozwoju Avengers Labs angażowani są również partnerzy międzynarodowi. Ukraina rozpoczęła już współpracę z Wielką Brytanią i Danią, umożliwiając im szkolenie i testowanie własnych modeli sztucznej inteligencji na ukraińskich danych bojowych w bezpiecznym środowisku, bez możliwości pobierania tych danych.

Źródło: Ministerstwo Obrony Ukrainy.

Setki ukraińskich przedsiębiorstw z sektora obronnego już wykorzystują sztuczną inteligencję w produkcji broni i opracowywaniu technologii wojskowych.

Zgodnie z wynikami ankiety przeprowadzonej przez Ministerstwo Zdrowia sztuczną inteligencję stosuje 80,5% pracowników służby zdrowia. W badaniu wzięło udział ponad 7 tysięcy lekarzy, 300 pacjentów oraz 39 przedstawicieli biznesu i organizacji branżowych.

W UE weszły w życie nowe przepisy dotyczące oznaczania treści wygenerowanych przez sztuczną inteligencję.

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