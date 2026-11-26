Minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski stwierdził, że na drodze Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej mogą pojawić się trudności w dziedzinach transportu, rolnictwa, ochrony praw mniejszości narodowych oraz kwestii historycznych.

Sikorski ma nadzieję, że do końca roku Ukraina otworzy wszystkie obszary negocjacyjne. Jednocześnie podkreślił, że to dopiero początek złożonego procesu, który będzie wymagał spełnienia licznych warunków przystąpienia.

Według polskiego ministra kwestie transportu i rolnictwa mogą okazać się jednymi z najtrudniejszych podczas negocjacji. Dla niektórych krajów UE ważna będzie ochrona praw mniejszości narodowych, a dla Polski – uregulowanie kwestii historycznych.

Sikorski zauważył, że Ukraińcy zdają sobie już sprawę ze złożoności procesu przystąpienia, podkreślił jednak, że ostateczny cel jest wart wysiłku.

Źródło: wystąpienie Radosława Sikorskiego w polskim Senacie.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy zareagowało na inicjatywę ustawodawczą rozpatrywaną przez Sejm Polski, dotyczącą zakazu ideologii „OUN-UPA”. W Kijowie wezwano stronę polską do powstrzymania się od jednostronnych działań, które mogą zaostrzyć stosunki dwustronne, oraz podkreślono znaczenie kontynuacji dialogu historycznego między krajami.

Polski Instytut Pamięci Narodowej postanowił odnaleźć ofiary lub świadków „zbrodni ludobójstwa”, które rzekomo popełnili członkowie OUN-UPA na terenie województwa wołyńskiego podczas II wojny światowej. Prosi się ich o dostarczenie odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej.

Wcześniej w Polsce zaproponowano zastąpienie terminów „ukraińscy nacjonaliści” i „Małopolska Wschodnia” w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej (IPN). Polska jest również gotowa zalegalizować ukraińskie zabytki na swoim terytorium.