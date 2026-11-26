Prezydent Wołodymyr Zełenski wręczył Larisie Bryuchowieckiej Order Wolności, którym pośmiertnie odznaczono jej męża — Bohatera Ukrainy, honorowego rektora Akademii Kijowsko-Mohylańskiej Wiaczesława Bryuchowieckiego.

Głowa państwa podkreśliła jego wkład w odrodzenie Akademii Kijowsko-Mogiliańskiej, rozwój Ukrainy oraz wychowanie młodzieży.

Zełenski podkreślił, że Brychowecki pozostawił po sobie ważne dziedzictwo, w szczególności dzięki aktywnej postawie obywatelskiej oraz pracy na rzecz kształtowania pokoleń Ukraińców, którzy podzielają wartości narodowe.

Źródło: Wołodymyr Zełenski.

Prezydent Wołodymyr Zełenski pośmiertnie odznaczył Orderem Wolności honorowego prezesa Akademii Kijowsko-Mohylańskiej Wiaczesława Brjukoweckiego.

W czwartek, 12 listopada, w 80. roku życia zmarł Bohater Ukrainy, wybitny literaturoznawca, pedagog i działacz społeczny Wiaczesław Bruchowiecki. Miał 79 lat. O śmierci jednego z założycieli Ruchu Ludowego Ukrainy oraz inicjatora odrodzenia Akademii Kijowsko-Mogiliańskiej dowiedziano się w piątek, 13 listopada.

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