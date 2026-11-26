Президент Владимир Зеленский вручил Ларисе Брюховецкой орден Свободы, которым посмертно был награжден её супруг — Герой Украины, почетный президент Киево-Могилянской академии Вячеслав Брюховецкий.

Глава государства отметил его вклад в возрождение Киево-Могилянской академии, развитие Украины и воспитание молодежи.

Зеленский подчеркнул, что Брюховецкий оставил после себя важное наследие, в частности благодаря активной гражданской позиции и работе над формированием поколений украинцев, разделяющих национальные ценности.

Источник: Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский посмертно наградил орденом Свободы почетного президента Киево-Могилянской академии Вячеслава Брюховецкого.

В четверг, 12 ноября, на 80-м году жизни скончался Герой Украины, выдающийся литературовед, педагог и общественный деятель Вячеслав Брюховецкий. Ему было 79 лет. О смерти одного из основателей Народного Руха Украины и инициатора возрождения Киево-Могилянской академии стало известно в пятницу, 13 ноября.

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