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Президент Володимир Зеленський вручив Ларисі Брюховецькій орден Свободи, яким посмертно нагородили її чоловіка — Героя України, почесного президента Києво-Могилянської академії В’ячеслава Брюховецького.

Глава держави відзначив його внесок у відродження Києво-Могилянської академії, розвиток України та виховання молоді.

Зеленський наголосив, що Брюховецький залишив по собі важливу спадщину, зокрема завдяки активній громадянській позиції та роботі над формуванням поколінь українців, які поділяють національні цінності.

Джерело: Володимир Зеленський.

Президент Володимир Зеленський посмертно нагородив орденом Свободи почесного президента Києво-Могилянської академії В’ячеслава Брюховецького.

У четвер, 12 листопада, на 80-му році життя помер Герой України, видатний літературознавець, педагог і громадський діяч В’ячеслав Брюховецький. Йому було 79 років. Про смерть одного із засновників Народного Руху України та ініціатора відродження Києво-Могилянської академії стало відомо у п’ятницю, 13 листопада.

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