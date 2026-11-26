0:00 / 0:00

Словаччина не братиме участі в новому кредиті Європейського Союзу для України на 45 млрд євро, однак не перешкоджатиме його наданню. Натомість прем'єр-міністр Роберт Фіцо пропонує спрямувати кошти на двосторонню допомогу Україні.

Свою позицію він озвучив напередодні саміту ЄС, де обговорюють багаторічний бюджет блоку та фінансування України. Фіцо назвав поділ кредиту на військову й невійськову частини «трюком» Єврокомісії, заявивши, що фактично йдеться про одну позику.

За оцінками словацького прем'єра, участь у кредиті коштувала б країні близько 11 млн євро щороку — стільки становили б відсоткові витрати за позикою.

Замість цього Фіцо хоче спрямувати ці кошти на двосторонню допомогу Україні. Серед запропонованих напрямків — цивільна техніка словацького виробництва, дизельне пальне, локомотиви та аварійні поставки електроенергії. Він наголосив, що допомога має передбачати постачання товарів, а не прямі грошові виплати, і водночас підтримувати словацьку промисловість.

Водночас Фіцо заявив, що Словаччина не має принципових заперечень проти виділення Україні близько 140 млрд євро безпосередньо з багаторічного бюджету ЄС на 2028–2034 роки.

Джерело: Роберт Фіцо.

Словаччина не братиме участі в новій кредитній програмі Євросоюзу для України на 45 млрд євро. Прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що Братислава не змінюватиме своєї позиції, попри тиск з боку Німеччини. Водночас країна обіцяє продовжити гуманітарну допомогу Україні, але відмовляється долучатися до її військового фінансування.

Німеччина запропонувала Європейському Союзу відмовитися від вимоги одностайного схвалення нових кредитів для України. Єврокомісія пропонує передбачити 100 млрд євро допомоги Києву в бюджеті ЄС на 2028–2034 роки, загальний обсяг якого може сягнути 2 трлн євро.

Канада обговорює можливість приєднатися до кредиту Європейського Союзу обсягом 90 млрд євро для підтримки України.

Читай нас у