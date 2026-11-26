斯洛伐克不会参与欧盟向乌克兰提供的450亿欧元新贷款，但也不会阻碍该贷款的发放。相反，总理罗伯特·菲佐提议将资金用于对乌克兰的双边援助。

他在欧盟峰会召开前夕阐述了这一立场，此次峰会将讨论欧盟的多年期预算以及对乌克兰的资助问题。菲佐将贷款划分为军事和非军事两部分的做法称为欧盟委员会的“花招”，并表示实际上这只是一笔贷款。

据斯洛伐克总理估算，参与该贷款每年将使该国承担约1100万欧元的成本——这正是贷款的利息支出。

菲佐希望将这笔资金用于对乌克兰的双边援助。提议的援助方向包括斯洛伐克生产的民用设备、柴油燃料、机车以及应急电力供应。 他强调，援助应以物资供应为主，而非直接现金支付，同时也要支持斯洛伐克的工业发展。

与此同时，菲佐表示，斯洛伐克原则上不反对从欧盟2028–2034年多年期预算中直接拨款约1400亿欧元给乌克兰。

来源：罗伯特·菲佐。

斯洛伐克将不参与欧盟针对乌克兰的450亿欧元新贷款计划。 总理罗伯特·菲佐表示，尽管面临德国的压力，布拉迪斯拉发仍不会改变其立场。与此同时，该国承诺将继续向乌克兰提供人道主义援助，但拒绝参与对其的军事资助。

德国提议欧盟放弃对乌克兰新贷款须经全体一致批准的要求。 欧盟委员会提议在2028至2034年的欧盟预算中为基辅拨款1000亿欧元，该预算总额可能达到2万亿欧元。

加拿大正在讨论是否加入欧盟为支持乌克兰提供的900亿欧元贷款计划。

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