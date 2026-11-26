Словакия не будет участвовать в новом кредите Европейского Союза для Украины на 45 млрд евро, однако не будет препятствовать его предоставлению. Вместо этого премьер-министр Роберт Фицо предлагает направить средства на двустороннюю помощь Украине.

Свою позицию он озвучил накануне саммита ЕС, где обсуждаются многолетний бюджет блока и финансирование Украины. Фицо назвал разделение кредита на военную и невоенную части «трюком» Еврокомиссии, заявив, что фактически речь идет об одном займе.

По оценкам словацкого премьера, участие в кредите обошлось бы стране примерно в 11 млн евро ежегодно — столько составили бы процентные расходы по займу.

Вместо этого Фицо хочет направить эти средства на двустороннюю помощь Украине. Среди предложенных направлений — гражданская техника словацкого производства, дизельное топливо, локомотивы и аварийные поставки электроэнергии. Он подчеркнул, что помощь должна предусматривать поставку товаров, а не прямые денежные выплаты, и в то же время поддерживать словацкую промышленность.

В то же время Фицо заявил, что Словакия не имеет принципиальных возражений против выделения Украине около 140 млрд евро непосредственно из многолетнего бюджета ЕС на 2028–2034 годы.

Источник: Роберт Фицо.

Словакия не будет участвовать в новой кредитной программе Евросоюза для Украины на 45 млрд евро. Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Братислава не изменит своей позиции, несмотря на давление со стороны Германии. В то же время страна обещает продолжить гуманитарную помощь Украине, но отказывается участвовать в ее военном финансировании.

Германия предложила Европейскому Союзу отказаться от требования единогласного одобрения новых кредитов для Украины. Еврокомиссия предлагает предусмотреть 100 млрд евро помощи Киеву в бюджете ЕС на 2028–2034 годы, общий объем которого может достичь 2 трлн евро.

Канада обсуждает возможность присоединиться к кредиту Европейского Союза в размере 90 млрд евро для поддержки Украины.

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