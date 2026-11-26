В пятницу, 27 ноября, в четырёх западных областях Украины прогнозируется сильный снегопад. Прирост снежного покрова может составить от 8 до 20 сантиметров.

Также ожидаются налипание мокрого снега и гололед на дорогах.

Снегопады охватят Львовскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую и Черновицкую области. Мокрый снег и обычный снег прогнозируются почти по всей Украине, за исключением северных и северо-восточных регионов. В Закарпатье и на юге ожидается дождь.

Ночью температура воздуха опустится до -1…-6°, днем составит от -3° до +3°. На Закарпатье и юге будет теплее — от +2° до +8° в течение суток.

В Киеве осадков не прогнозируется. Ночью будет -1…-3°, днем температура около 0°.

Из-за мокрого снега и ночных морозов на дорогах, особенно на западе страны, образуется гололед. Водителям рекомендуют увеличить дистанцию между автомобилями, ведь тормозной путь на скользком покрытии существенно увеличивается.

Источник: Укргидрометцентр.

В Карпатах 25 ноября царит настоящая зима: высокогорье покрыто снегом, а на отдельных участках наблюдается его налипание. В ближайшее время снега не станет меньше, ведь ночью температура воздуха ещё больше снизится.

Вечером 24 ноября Киев накрыл снегопад. Улицы и тротуары постепенно покрылись белым снегом, а кадры заснеженной столицы появились в сети. В то же время киевлянам следует быть внимательными на дорогах и тротуарах — из-за гололеда передвижение по городу может быть опасным.

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