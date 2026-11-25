0:00 / 0:00

У Карпатах 25 листопада панує справжня зима: високогір’я вкрите снігом, а на окремих ділянках спостерігається його налипання. Найближчим часом снігу не поменшає, адже вночі температура повітря ще більше знизиться.

У ДСНС зазначили, що станом на 25 листопада зима в Карпатах уже повноцінно вступила у свої права.

«Зима вже не натякає на свій прихід», а погода «впевнено вкриває вершини снігом», — повідомили рятувальники.

На оприлюдненому відео показали ситуацію на високогір’ї, зокрема на горі Піп Іван. На кадрах видно, що видимість там обмежена, а снігом вкриті не лише схили, а й окремі вертикальні поверхні внаслідок його налипання.

Гора Піп Іван, яку також називають Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора, є однією з найвищих вершин Українських Карпат. Її висота становить 2028,5 метра. Вершина розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

На горі збереглися руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії. Частину споруди відновили для туристичних потреб. Нині вона відома під назвою «Білий Слон».

За прогнозом ДСНС, вдень 26 листопада на Закарпатті та Прикарпатті очікується мокрий сніг, місцями можливе його налипання.

На решті території України істотних опадів не прогнозують. Водночас в Одеській області очікується дощ.

Температура повітря становитиме:

вночі — від -1 до -7°C ;

вдень — від -3 до +3°C.

На Закарпатті та півдні країни буде тепліше — вдень повітря прогріється до +7°C.

У західних областях уранці місцями можливий туман, а на дорогах — ожеледиця.

У ДСНС закликали водіїв бути уважними на дорогах, а тих, хто планує мандрівки в гори, — зважати на зимові погодні умови.

«Водії, будьте уважними, а якщо плануєте мандрівку в гори — враховуйте зимові погодні умови та не ризикуйте заради краєвидів», — наголосили рятувальники.

undefined

Про це повідомляє пресслужбаДержавної служби України з надзвичайних ситуацій у Facebook.

У середу в більшості регіонів, крім півдня, очікується невеликий сніг, місцями на дорогах утвориться ожеледиця. Погода буде хмарною з проясненнями, температура повітря подекуди підніметься до +3 °C.

Читайте також:

Календар грибника на листопад 2026 року: що і коли краще збирати.

Календар винороба на листопад 2026: збір пізніх сортів та сезонні роботи.

Календар городника на листопад 2026 року: секрети та найкращі дні для робіт.

Календар рибалки на листопад 2026 року: особливості та найкращі дні для вилову.

Місячний календар на листопад 2026 року: несприятливі та позитивні дні.

Читай нас у