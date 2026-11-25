25 listopada w Karpatach panuje prawdziwa zima: wyżyny pokryte są śniegiem, a na niektórych obszarach obserwuje się jego obfite opady. W najbliższym czasie ilość śniegu nie zmniejszy się, ponieważ w nocy temperatura powietrza jeszcze bardziej spadnie.

W Państwowej Służbie Ratowniczej zaznaczono, że według stanu na 25 listopada zima w Karpatach w pełni zapanowała.

„Zima już nie tylko zapowiada swoje nadejście”, a pogoda „stanowczo pokrywa szczyty śniegiem” — poinformowali ratownicy.

Na opublikowanym filmie pokazano sytuację w wysokich górach, w szczególności na szczycie Pip Ivan. Na ujęciach widać, że widoczność jest tam ograniczona, a śnieg pokrywa nie tylko zbocza, ale także poszczególne pionowe powierzchnie w wyniku jego przywierania.

Góra Pip Ivan, zwana również Pip Ivan Czarnohorski lub Czarna Góra, jest jednym z najwyższych szczytów ukraińskich Karpat. Jej wysokość wynosi 2028,5 metra. Szczyt położony jest na południowo-wschodnim krańcu głównego grzbietu masywu Czarnogóra, na granicy obwodów iwano-frankowskiego i zakarpackiego.

Na górze zachowały się ruiny polskiego obserwatorium astronomiczno-meteorologicznego. Część budowli odrestaurowano na potrzeby turystyczne. Obecnie znana jest pod nazwą „Biały Słoń”.

Zgodnie z prognozą Państwowej Służby Ratowniczej (DSNS) w ciągu dnia 26 listopada w Zakarpaciu i na Karpacie spodziewany jest mokry śnieg, miejscami możliwe jest jego przywieranie.

Na pozostałym terytorium Ukrainy nie przewiduje się znacznych opadów. Jednocześnie w obwodzie odeskim spodziewany jest deszcz.

Temperatura powietrza wyniesie:

w nocy — od -1 do -7°C ;

w ciągu dnia — od -3 do +3°C.

W Zakarpaciu i na południu kraju będzie cieplej — w ciągu dnia temperatura wzrośnie do +7°C.

W obwodach zachodnich rano miejscami może wystąpić mgła, a na drogach — gołoledź.

Służby ratownicze wezwały kierowców do zachowania ostrożności na drogach, a osoby planujące wycieczki w góry — do uwzględnienia zimowych warunków pogodowych.

„Kierowcy, bądźcie ostrożni, a jeśli planujecie wycieczkę w góry — weźcie pod uwagę zimowe warunki pogodowe i nie ryzykujcie dla widoków” — podkreślili ratownicy.

undefined

Informację tę podała służba prasowa Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych na Facebooku.

W środę w większości regionów, z wyjątkiem południa, spodziewane są niewielkie opady śniegu, a miejscami na drogach pojawi się gołoledź. Pogoda będzie pochmurna z przejaśnieniami, a temperatura powietrza miejscami wzrośnie do +3 °C.

Przeczytaj również:

Kalendarz grzybiarza na listopad 2026 roku: co i kiedy najlepiej zbierać.

Kalendarz winiarza na listopad 2026 r.: zbiór późnych odmian i prace sezonowe.

Kalendarz ogrodnika na listopad 2026 roku: sekrety i najlepsze dni na prace.

Kalendarz wędkarza na listopad 2026 roku: cechy charakterystyczne i najlepsze dni na połów.

Kalendarz księżycowy na listopad 2026 roku: dni niekorzystne i sprzyjające.

Czytaj nas na