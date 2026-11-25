Sąd Gospodarczy w Kijowie unieważnił umowę przewidującą zabudowę działki należącej do Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Orzeczenie wydano na podstawie pozwu wniesionego przez prokuraturę rejonową Swiatoszynska w stolicy.

Chodzi o prawie 2 hektary gruntu przy bulwarze Akademika Vernadskiego o wartości ponad 45 mln hrywien. Umowę dotyczącą jego zabudowy zawarły Państwowe Przedsiębiorstwo Produkcyjne „BUDREMKOMPLEKT” Narodowej Akademii Nauk Ukrainy oraz prywatna firma.

Jednocześnie działka ta została przekazana przez państwo instytucji naukowej do stałego użytkowania w celu eksploatacji i utrzymania jej budynków i obiektów.

Zgodnie z warunkami umowy na tej działce planowano wybudować wielofunkcyjny kompleks z lokalami mieszkalnymi i niemieszkalnymi przeznaczonymi na cele handlowe, biurowe i publiczne, a także parking.

W tej sytuacji prawo własności do większej części tej nieruchomości nabywa właśnie prywatna spółka.

Z kolei właściciel działki – państwo w osobie Kijowskiej Miejskiej Administracji Państwowej – nie zatwierdziło żadnych decyzji dotyczących przekazania gruntu pod zabudowę, a Państwowe Przedsiębiorstwo Produkcyjne „BUDREMKOMPLEKT” przy Narodowej Akademii Nauk Ukrainy (NAN Ukrainy) nie posiada uprawnień do dysponowania tą gruntem.

W tych okolicznościach Sąd Gospodarczy miasta Kijowa zgodził się z argumentami prokuratora, że umowa jest sprzeczna z interesami państwa i została zawarta z naruszeniem wymogów obowiązującego prawa, w związku z czym została uznana za nieważną. Informację tę podała prokuratura miejska w Kijowie. W 2026 roku średnia wartość hektara gruntów rolnych na Ukrainie osiągnęła prawie 71 tys. UAH. Jednocześnie po corocznym wzroście w latach 2021–2025 liczba zbytych działek i ich łączna powierzchnia w 2026 roku przestały rosnąć.

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