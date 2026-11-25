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Господарський суд Києва визнав недійсним договір, який передбачав забудову земельної ділянки Національної академії наук України. Рішення ухвалили за позовом Святошинської окружної прокуратури столиці.

Йдеться про майже 2 гектари землі на бульварі Академіка Вернадського вартістю понад 45 млн грн. Договір на її забудову уклали Державне виробниче підприємство «БУДРЕМКОМПЛЕКТ» НАН України та приватна компанія.

Водночас ця ділянка була передана державою науковій установі в постійне користування для експлуатації та обслуговування її будівель і споруд.

Водночас, за умовами договору, на земельній ділянці планувалось зведення багатофункціонального комплексу із житловими та нежитловими приміщеннями торгівельного, офісного, громадського призначення, а також паркінг.

При цьому, право власності на більшу частину цієї нерухомості набуває саме приватне товариство.

Своєю чергою власник земельної ділянки – держава в особі Київської міської державної адміністрації жодних рішень щодо передачі землі під забудову не схвалювала, а Державне виробниче підприємство «БУДРЕМКОМПЛЕКТ» Національної академії наук України НАН України повноважень розпоряджатися землею не має.

За таких обставин Господарський суд міста Києва погодився з доводами прокурора про те, що договір суперечить інтересам держави та укладений із порушенням вимог чинного законодавства, тож його визнано недійсним. Про це повідомляє Київська міська прокуратура. У 2026 році середня вартість гектара сільськогосподарської землі в Україні сягнула майже 71 тис. грн. Водночас після щорічного зростання у 2021–2025 роках кількість відчужених ділянок та їхня загальна площа у 2026 році перестали збільшуватися.

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