基辅经济法院裁定，一份涉及乌克兰国家科学院土地开发项目的合同无效。该裁决是根据首都斯维亚托申区检察院提起的诉讼作出的。

该地块位于维尔纳茨基院士大道，面积近2公顷，价值超过4500万格里夫纳。其开发合同由乌克兰国家科学院下属的国家生产企业“布德雷姆康普莱克特”与一家私营公司签订。

与此同时，该地块是由国家移交给该科研机构永久使用的，用于其建筑物和构筑物的运营与维护。

此外，根据合同条款，该地块计划建设一个多功能综合体，内含住宅及非住宅用房，包括商业、办公和公共用途的场所，以及停车场。

在此情况下，该房地产的大部分所有权将由该私营公司取得。

而作为土地所有者的国家（由基辅市国家行政管理局代表）并未批准任何关于将土地移交用于开发的决定， 而乌克兰国家科学院下属的国有生产企业“布德雷姆综合体”则无权处置该土地。

关注我们在