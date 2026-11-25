乌克兰最高拉达临时调查委员会的下次会议将于12月7日举行。届时将传唤前国防部长米哈伊尔·费多罗夫，他可能自愿到场，也可能由国家警察押解到场。

“下次会议将于12月7日举行。我在此提醒，12月7日，我们期待前国防部长米哈伊尔·费多罗夫在国家警察协助下被带到现场，或者他自愿出庭——当然，后者是更好的选择，”这位议员表示。

据贡恰连科称，12月7日是现任及前任官员向临时调查委员会作证的两个提议日期之一。

具体而言，该委员会建议以下人员从两个日期中选择其一出席会议：

塞梅诺·克里沃诺斯—— 乌克兰国家反腐败局局长；

亚历山大·克利缅科—— 专门反腐败检察院负责人；

瓦西里·马柳克—— 乌克兰安全局前局长；

马戈梅特·罗苏拉夫 ——乌克兰国家反腐败局（NABU）侦探；

鲁斯兰·克拉夫琴科——乌克兰前总检察长。

因此，特别调查委员会正等待反腐败机构领导层以及多名前高级官员的证词。委员会建议与会者自行选择两个日期中的一个，前往出席委员会会议。

乌克兰人民代表奥列克西·贡恰连科通报了这一消息。

反腐败机构的代表正向最高拉达临时调查委员会（TSK）成员施压，并试图阻止他们参加会议和投票。

此前，议会临时调查委员会投票通过了对乌克兰前国防部长米哈伊尔·费多罗夫实施强制传唤的决议。该决议的执行任务已交由国家警察负责。

特别反腐败局（SAP）局长亚历山大·克利缅科再次解释了其缺席议会临时调查委员会会议的原因。起初他以参加国际会议为由，随后又声称委员会主席奥列克西·贡恰连科存在利益冲突。

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