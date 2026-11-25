Следующее заседание временной следственной комиссии Верховной Рады состоится 7 декабря. На него ожидается бывший министр обороны Михаил Федоров, который может явиться добровольно или быть доставлен с помощью Национальной полиции.

«Следующее заседание состоится 7 декабря. Напоминаю, что 7 декабря мы ожидаем доставку экс-министра обороны Михаила Федорова с помощью Национальной полиции или его добровольную явку, что, конечно, является лучшим вариантом», — заявил народный депутат.

По словам Гончаренко, 7 декабря является одной из двух предложенных дат для дачи показаний перед временной следственной комиссией рядом действующих и бывших должностных лиц.

В частности, комиссия предложила выбрать одну из двух дат для участия в заседании следующим лицам:

Семену Кривоносу — директору Национального антикоррупционного бюро Украины;

Александру Клименко — руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры;

Василию Малюку — бывшему главе Службы безопасности Украины;

Магомету Росулаву — детективу НАБУ;

Руслану Кравченко — бывшему генеральному прокурору Украины.

Таким образом, ВСК ожидает показаний руководства антикоррупционных органов, а также ряда бывших высокопоставленных чиновников. Участникам предложили самостоятельно выбрать одну из двух дат для явки на заседание комиссии.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Представители антикоррупционных органов оказывают давление на членов временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады и пытаются помешать их участию в заседаниях и голосованиях.

Ранее Временная следственная комиссия парламента проголосовала за принудительный привод бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова. Выполнение этого решения поручили Национальной полиции.

Руководитель САП Александр Клименко в очередной раз объяснил свою неявку на заседание парламентской ВСК. Сначала он сослался на международную встречу, а затем заявил о конфликте интересов у председателя комиссии Алексея Гончаренко.

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