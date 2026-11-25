В Карпатах 25 ноября царит настоящая зима: высокогорье покрыто снегом, а на отдельных участках наблюдается его налипание. В ближайшее время снега не станет меньше, ведь ночью температура воздуха ещё больше снизится.

В ГСЧС отметили, что по состоянию на 25 ноября зима в Карпатах уже полноценно вступила в свои права.

«Зима уже не намекает на свое пришествие», а погода «уверенно покрывает вершины снегом», — сообщили спасатели.

На опубликованном видео показали ситуацию в высокогорье, в частности на горе Пип Иван. На кадрах видно, что видимость там ограничена, а снегом покрыты не только склоны, но и отдельные вертикальные поверхности из-за его налипания.

Гора Пип Иван, которую также называют Пип Иван Черногорский или Черная Гора, является одной из самых высоких вершин Украинских Карпат. Её высота составляет 2028,5 метра. Вершина расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

На горе сохранились руины польской астрономо-метеорологической обсерватории. Часть сооружения восстановили для туристических нужд. Сейчас оно известно под названием «Белый Слон».

По прогнозу ГСЧС, днём 26 ноября в Закарпатье и Прикарпатье ожидается мокрый снег, местами возможно его налипание.

На остальной территории Украины существенных осадков не прогнозируется. В то же время в Одесской области ожидается дождь.

Температура воздуха составит:

ночью — от -1 до -7 °C ;

днём — от -3 до +3 °C.

В Закарпатье и на юге страны будет теплее — днем воздух прогреется до +7 °C.

В западных областях утром местами возможен туман, а на дорогах — гололед.

В ГСЧС призвали водителей быть внимательными на дорогах, а тех, кто планирует поездки в горы, — учитывать зимние погодные условия.

«Водители, будьте внимательны, а если планируете поездку в горы — учитывайте зимние погодные условия и не рискуйте ради пейзажей», — подчеркнули спасатели.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

В среду в большинстве регионов, кроме юга, ожидается небольшой снег, местами на дорогах образуется гололед. Погода будет облачной с прояснениями, температура воздуха местами поднимется до +3 °C.

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