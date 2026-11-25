11月25日，喀尔巴阡山脉已呈现出真正的冬季景象：高海拔地区被积雪覆盖，部分区域还出现了积雪结块现象。近期积雪不会减少，因为夜间气温还将进一步下降。

国家紧急情况局指出，截至11月25日，喀尔巴阡山的冬季已全面来临。

“冬天不再只是隐约预示其到来”，而是“正坚定地用积雪覆盖山巅”，救援人员如是说。

公布的视频展示了高海拔地区的状况，特别是皮普·伊万山的情况。画面显示，该地区的能见度受限，不仅山坡被积雪覆盖，由于积雪粘附，部分垂直表面也同样被积雪覆盖。

皮普·伊万山，也被称为皮普·伊万·乔尔诺戈尔斯基山或乔尔纳山，是乌克兰喀尔巴阡山脉中最高的山峰之一，海拔2028.5米。 该峰位于乔尔诺戈拉山脉主脊的东南端，处于伊万诺-弗兰科夫斯克州与扎卡尔帕蒂亚州的交界处。

山上保留着波兰天文气象观测站的遗迹。其中部分建筑已为旅游需求进行了修复，如今以“白象”之名闻名。

据国家紧急情况局预报，11月26日白天，喀尔巴阡地区和喀尔巴阡山麓地区预计将出现湿雪，部分地区可能出现积雪。

乌克兰其余地区预计不会出现显著降水。与此同时，敖德萨州预计将有降雨。

气温预计为：

夜间——-1至-7°C ；

白天——-3至+3°C。

喀尔巴阡地区和该国南部将更为温暖——白天气温将升至+7°C。

西部地区早晨局部可能出现雾，道路上可能结冰。

国家紧急情况局呼吁驾驶员在路上保持警惕，并提醒计划前往山区旅行的人士注意冬季天气状况。

“司机们请务必小心驾驶；若计划前往山区旅行，请充分考虑冬季天气状况，切勿为欣赏风景而冒险，”救援人员强调道。

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乌克兰国家紧急情况局新闻处在Facebook上发布了这一消息。

周三，除南部地区外，大部分地区预计将出现小雪，部分路段将出现结冰。天气多云间晴，部分地区气温将升至+3 °C。

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