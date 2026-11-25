利沃夫州围产期中心的专家为一名55岁的女性进行了手术，切除了重达7公斤的子宫肌瘤。而该患者的体重仅为49公斤。 由于肿瘤体积巨大，医生不得不采用开腹手术。

该女子因出现呼吸困难和腹部肿大（尽管体重减轻）而就医。入院时，她的体重仅为49公斤，而腹部大小却如同怀孕最后几周的孕妇一般。

造成这一状况的原因是一颗巨大的子宫肌瘤，它几乎填满了整个腹腔，压迫了邻近器官，并对患者的生命和健康构成了威胁。

经术前准备后，患者接受了持续三小时的手术。由于肿瘤部分位于腹膜后间隙，手术技术难度较大。鉴于肌瘤体积过大无法采用微创方法，最终通过开放手术将其切除。

“切除的肿瘤重达7公斤。这相当于该患者体重的七分之一，也是利沃夫围产期中心有史以来手术切除过的最大子宫肌瘤，”通报中写道。

术后恢复顺利，未出现并发症。患者恢复迅速，术后第五天便已出院回家。

顺便提一下，子宫肌瘤是一种常见的良性肿瘤，20%至40%的育龄女性会被诊断出患有此病。 通常在早期阶段通过常规体检或超声检查即可发现。重量超过3–5公斤的肌瘤被视为巨型肌瘤，这类情况大多发生在患者长期未就医的情况下。

该医疗中心通报了这一情况。

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