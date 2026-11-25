执法部门揭露了一起向俄罗斯军队和安全机构供应食品的犯罪活动，该活动是在全面入侵开始后，由基辅州一家国际企业集团的代表组织实施的。

据调查显示，该集团现年43岁的联合创始人（该集团生产食品和膳食补充剂，在乌克兰、俄罗斯、欧洲和亚洲均设有企业）将受其控制的机构的高管和员工卷入该交易， 并自2022年3月起，通过其亚洲分支机构之一，向俄罗斯国防部和联邦安全局（FSB）下属单位，以及顿涅茨克州、卢甘斯克州和克里米亚的临时被占领土供应产品。 此外，在2022年至2025年期间，位于莫斯科和克拉斯诺达尔的两家受控企业向侵略国的国库缴纳了超过1900万卢布的税费。

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调查显示，该公司的联合创始人亲自与俄罗斯客户进行洽谈并控制销售；商业总监负责企业运营、财务报告及利润分配；而财务总监和首席会计师则负责管理乌克兰和俄罗斯境内的财务事务。 在基辅、基辅州和切尔尼戈夫州进行的10次搜查中，查获了设备及财务草稿文件，三名涉案人员被拘留， 另有五人——包括一名俄罗斯分支机构负责人（该人已被缺席起诉）——被指控涉嫌根据《乌克兰刑法典》第111-2条第1款，为侵略国提供协助。

来源：基辅州检察院通报。

乌克兰安全局揭露了一名商人，该商人绕过国家安全与国防委员会的制裁，向俄罗斯供应军用潜艇零部件。

执法部门逮捕了俄罗斯联邦安全局（FSB）跨地区间谍网络的成员，该网络成员向侵略国的特工机构提供了关于乌克兰全境军事和战略设施的情报。 该团伙由化名“教授”的男子领导。

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