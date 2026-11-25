Organy ścigania ujawniły schemat dostaw żywności dla rosyjskich sił zbrojnych i służb bezpieczeństwa, który po rozpoczęciu pełnej inwazji zorganizowali przedstawiciele międzynarodowej grupy przedsiębiorstw z regionu kijowskiego.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa 43-letni współzałożyciel grupy przedsiębiorstw zajmującej się produkcją żywności i suplementów diety, posiadającej zakłady na Ukrainie, w Rosji, Europie i Azji, zaangażował w tę operację kierownictwo i pracowników podległych mu struktur, a produkty dla oddziałów Ministerstwa Obrony i FSB RF, a także na tymczasowo okupowane terytoria obwodów donieckiego, ługańskiego i Krymu były dostarczane od marca 2022 roku za pośrednictwem jednego z azjatyckich oddziałów. Ponadto w latach 2022–2025 dwa kontrolowane przedsiębiorstwa w Moskwie i Krasnodarze wpłaciły do budżetu państwa-agresora ponad 19 mln rubli podatków i opłat.

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W toku śledztwa ustalono, że współzałożyciel osobiście negocjował z rosyjskimi zamawiającymi i kontrolował sprzedaż, dyrektor handlowy odpowiadał za działalność przedsiębiorstw, sprawozdawczość i podział zysków, a dyrektor finansowy i główna księgowa zarządzały finansami na Ukrainie i w Rosji. Podczas 10 przeszukań w Kijowie, obwodzie kijowskim i czernihowskim zabezpieczono sprzęt i wstępną dokumentację finansową, zatrzymano trzech podejrzanych, a pięciu osobom – w tym kierownikowi rosyjskich oddziałów, któremu postawiono zarzuty zaocznie – postawiono zarzut pomocnictwa państwu-agresorowi na podstawie części 1 art. 111-2 Kodeksu Karnego Ukrainy.

Źródło: komunikat prokuratury obwodowej w Kijowie.

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Funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali członków międzyregionalnej sieci agentów FSB RF, której członkowie przekazywali służbom specjalnym agresora informacje o obiektach wojskowych i strategicznych na terenie całej Ukrainy. Na czele grupy stał mężczyzna o pseudonimie „Profesor”.

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