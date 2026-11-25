W Czerniowcach 28-letni mężczyzna jest oskarżony o zabójstwo 79-letniej kobiety, okradzenie jej domu oraz podpalenie budynku w celu zatuszowania przestępstwa. Akt oskarżenia został już przekazany do sądu.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa mężczyzna wynajmował od emerytki letnią kuchnię znajdującą się na podwórzu jej posesji. 3 czerwca 2026 roku między najemcą a właścicielką doszło do kłótni dotyczącej opłaty za wynajem.

W trakcie konfliktu mężczyzna rzekomo postanowił zabić kobietę, aby odzyskać pieniądze, które wcześniej zapłacił za czynsz. Zadał jej liczne obrażenia ciała. W wyniku odniesionych obrażeń 79-letnia kobieta zmarła.

Następnie, jak ustaliło śledztwo, najemca przeszukał dom i zabrał mienie zmarłej. W szczególności około 6 tysięcy hrywien, złoty pierścionek oraz telefon komórkowy.

Aby zatuszować zabójstwo, mężczyzna podpalił dom i letnią kuchnię, po czym uciekł. Funkcjonariusze organów ścigania zdemaskowali i zatrzymali podejrzanego.

Czyny 28-letniego mężczyzny zakwalifikowano jako umyślne zabójstwo z pobudek materialnych (pkt 6 cz. 2 art. 115 Kodeksu Karnego Ukrainy) oraz umyślne zniszczenie cudzego mienia poprzez podpalenie (ust. 2 art. 194 Kodeksu Karnego Ukrainy).

W przypadku udowodnienia winy oskarżonemu grozi od 10 do 15 lat pozbawienia wolności lub dożywocie.

Informację tę podała Prokuratura Okręgowa w Czerniowcach.

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Sąd Apelacyjny w Winnicy rozpatrzył skargę i ją oddalił. Sąd utrzymał poprzedni wyrok w mocy, w związku z czym mężczyzna będzie odbywał karę dożywotniego pozbawienia wolności. Orzeczenie sądu apelacyjnego stało się prawomocne. Poinformowano o tym w Biurze Prokuratora Generalnego.

W 2026 roku w Kijowie trzech mężczyzn zostało skazanych na dożywotnie pozbawienie wolności za deprawację i przemoc seksualną wobec nieletnich.

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