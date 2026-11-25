在切尔诺夫策，一名28岁男子被指控杀害一名79岁妇女、抢劫其住宅并纵火焚烧房屋以掩盖罪行。起诉书已移交法院。

据调查显示，该男子曾向这位退休老人租用其住宅院内的一间夏季厨房。2026年6月3日，租客与房东因房租问题发生争执。

冲突期间，该男子据称决定杀害这名妇女，以追回此前支付的租金。他对其造成了多处身体伤害。这名79岁的妇女因伤势过重死亡。

据调查显示，事后，该租客搜查了房屋并拿走了死者的财物，包括约6000格里夫纳、一枚金戒指和一部手机。

为掩盖杀人罪行，该男子放火焚烧了房屋和夏季厨房，随后逃离现场。执法部门查明了嫌疑人身份并将其拘留。

这名28岁男子的行为被定性为出于私利动机的故意杀人（乌克兰刑法第115条第2款第6项）以及通过纵火故意毁坏他人财物 （《乌克兰刑法典》第194条第2款）。

若罪名成立，被告将面临10至15年有期徒刑或无期徒刑。

切尔诺夫策市地区检察院通报了这一消息。

文尼茨克上诉法院维持了对一名在沙尔戈罗德杀害两名青少年的男子的无期徒刑判决。这起悲剧发生于2025年9月10日，起因是公交车上的一场口角。 2026年11月24日，有消息称辩护方的上诉被驳回，刑罚维持不变。

文尼茨克上诉法院审理了该申诉并予以驳回。法院维持原判不变，因此该男子将服无期徒刑。上诉法院的裁决已生效。总检察长办公室通报了这一消息。

2026年，基辅有三名男子因猥亵和性侵未成年人被判处无期徒刑。

在基辅，执法部门以涉嫌故意杀害一名32岁外国男子为由，拘留了一名19岁的当地女子，该男子此前曾在乌克兰武装部队服过合同兵役。 据调查显示，该女子受俄罗斯特工机构指使，在会面时将毒药掺入该男子的酒中。

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