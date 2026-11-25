В Черновцах 28-летнего мужчину обвиняют в убийстве 79-летней женщины, ограблении её дома и поджоге жилища с целью сокрытия преступления. Обвинительный акт уже передан в суд.

По данным следствия, мужчина арендовал у пенсионерки летнюю кухню, расположенную во дворе её домовладения. 3 июня 2026 года между арендатором и владелицей возникла ссора из-за оплаты жилья.

Во время конфликта мужчина якобы решил убить женщину, чтобы вернуть деньги, которые ранее заплатил за аренду. Он нанес ей многочисленные телесные повреждения. От полученных травм 79-летняя женщина скончалась.

После этого, как установило следствие, арендатор обыскал дом и забрал имущество погибшей. В частности, около 6 тысяч гривен, золотое кольцо и мобильный телефон.

Чтобы скрыть убийство, мужчина поджог дом и летнюю кухню, после чего скрылся. Правоохранители раскрыли преступление и задержали подозреваемого.

Действия 28-летнего мужчины квалифицировали как умышленное убийство из корыстных побуждений (п. 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины) и умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 194 УК Украины).

В случае доказательства вины обвиняемому грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Об этом сообщили в Окружной прокуратуре города Черновцы.

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