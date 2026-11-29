В Сумах 29 ноября 2026 года из-за перебоев в энергоснабжении был обесточен один из городских водозаборов, сообщил Сумской городской совет. В настоящее время объект переводится на аварийно-резервное питание, а энергетики работают над устранением неисправностей.

В связи с отключением электроэнергии на водозаборе по ряду адресов вода будет подаваться в дома жителей с пониженным давлением.

Источник: сообщение Сумского городского совета в Telegram.

Столичные власти прорабатывают различные сценарии действий на случай длительного отключения электроэнергии и перебоев с тепло- и водоснабжением. Об этом 27 ноября сообщили в Киевской городской военной администрации.

Кабинет министров Украины обязал города с населением свыше 100 тысяч человек разработать планы на случай возможных ограничений водоснабжения из-за разрушения канализационных насосных станций. На выполнение этой задачи местным властям отвели две недели.

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