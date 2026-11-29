Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига вечером 26 ноября 2026 года провел телефонный разговор с исполняющим обязанности министра иностранных дел и международного сотрудничества Ливии Эль-Тахером Эль-Бауром, в ходе которой стороны обсудили двусторонние отношения и региональные события, сообщила пресс-служба ливийского внешнеполитического ведомства.

Украинский министр подтвердил уважение Украины к суверенитету, единству и независимости Ливии, отметил исторические связи между государствами и выразил соболезнования в связи с погибшими в результате инцидента в порту Бенгази.

Андрей Сибига подчеркнул недопустимость превращения Ливии в сторону какого-либо конфликта или арену противостояний в самой стране или в других регионах, подтвердил поддержку Киевом мира и стабильности в Средиземноморском регионе и обратил внимание на текущие вызовы, с которыми сталкивается Украина. В конце беседы стороны договорились продолжать консультации и координацию для реализации общих интересов и укрепления сотрудничества.

Источник: сообщение пресс-службы МИД Ливии.

Эль-Тахер Эль-Баур — министр в международно признанном правительстве Ливии (Триполи). Между тем Бенгази находится под контролем мятежного режима восточной Ливии, который уже заявил о намерении потребовать от Украины компенсацию за удары. Речь идет о возмещении человеческих и материальных убытков, которые, по утверждению ливийской стороны, были вызваны этими атаками.

Напомним, 22 ноября российский корвет Меркурий затонул после поражения украинскими дронами в ливийском порту Бенгази.

В пятницу, 27 ноября, премьер-министр Италии Джорджа Мелони провела напряженный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Причиной стали украинские удары по российским кораблям у побережья Ливии, о которых Киев заранее не сообщил европейским партнерам. В офисе Мелони заявили, что такие действия угрожают безопасности региона и могут привести к распространению войны на Средиземноморье.

Президент Владимир Зеленский подтвердил премьер-министру Италии Джорджи Мелони, что украинская операция против российских судов у берегов Ливии состоялась без предварительной координации с европейскими партнерами. В то же время Украина готова наладить регулярный обмен информацией с Италией.

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