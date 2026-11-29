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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга ввечері 26 листопада 2026 року провів телефонну розмову з виконувачем обов’язків міністра закордонних справ і міжнародного співробітництва Лівії Ель-Тахером Ель-Бауром, під час якої сторони обговорили двосторонні відносини та регіональні події, повідомила пресслужба лівійського зовнішньополітичного відомства.

Український міністр підтвердив повагу України до суверенітету, єдності та незалежності Лівії, відзначив історичні зв’язки між державами та висловив співчуття у зв’язку із загиблими внаслідок інциденту в порту Бенгазі.

Андрій Сибіга наголосив на неприйнятності перетворення Лівії на сторону будь-якого конфлікту чи арену протистоянь у самій країні або в інших регіонах, підтвердив підтримку Києвом миру та стабільності в Середземноморському регіоні й звернув увагу на поточні виклики, з якими стикається Україна. Наприкінці бесіди сторони домовилися продовжувати консультації та координацію для реалізації спільних інтересів і зміцнення співпраці.

Джерело: повідомлення пресслужби МЗС Лівії.

Ель-Тахер Ель-Баур - міністр в міжнародно визнаному уряді Лівії (Тріполі). Тим часом Бенгазі підконтрольне бунтівному режиму східної Лівії, який вже заявив про намір вимагати від України компенсацію за удари. Йдеться про відшкодування людських і матеріальних збитків, які, за твердженням лівійської сторони, спричинили атаки.

Нагадаємо, 22 листопада російський корвет Меркурій пішов на дно після ураження українськими дронами у лівійському порту Бенгазі.

У п’ятницю, 27 листопада, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні провела напружену телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Причиною стали українські удари по російських кораблях біля узбережжя Лівії, про які Київ заздалегідь не повідомив європейських партнерів. В офісі Мелоні заявили, що такі дії загрожують безпеці регіону та можуть поширити війну на Середземномор’я.

Президент Володимир Зеленський підтвердив прем’єр-міністерці Італії Джорджі Мелоні, що українська операція проти російських суден біля берегів Лівії відбулася без попередньої координації з європейськими партнерами. Водночас Україна готова налагодити регулярний обмін інформацією з Італією.

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